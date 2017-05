"We wonnen met 2-1 en ik maakte een goal en gaf een assist. De supporters snapten er niks van. Ineens zagen ze een scorende Armenteros. Ik weet in ieder geval wat het is om in De Kuip te scoren en te winnen. En zondag wil ik dat weer doen.”

Armenteros is niet zo van het vooruitkijken, maar de datum 14 mei spookte al lange tijd door zijn hoofd. Zondagmiddag wacht in De Kuip het treffen met Feyenoord, dat zo graag kampioen wil worden. "Voor dit soort wedstrijden doe je het als sportman. Hoe meer ogen op je zijn gericht, hoe beter. In mijn carrière is het altijd zo geweest dat ik op mijn best ben op belangrijke momenten.”

Bijzonder jaar bij Feyenoord

Hoewel zijn jaar bij Feyenoord geen groot succes was, koestert Armenteros nog altijd warme gevoelens voor zijn oud-werkgever. "Dat is gewoon een heel bijzonder jaar geweest. Niet omdat het per se persoonlijk heel goed ging, want ik had toen Graziano Pelle voor me, de beste speler van de Eredivisie. Maar wel omdat dat seizoen iets met me heeft gedaan. Ik ben bij Feyenoord gegroeid als persoon en daarna is het alleen maar beter gegaan in mijn carrière.”

De stijgende lijn die Armenteros daarna inzette, mondde dit seizoen uit in zijn beste jaar ooit en 21 officiële goals. "Ik heb de switch gemaakt van de jongen die iedereen voorbij wilde dribbelen en met buitenkant voet de mooist denkbare goal wilde maken, naar een spits die voor de goals gaat. Aan het einde van het seizoen heb je een papier, waarop het aantal wedstrijden, goals en assists staat. Daar staat niet op hoeveel panna’s je hebt uitgedeeld.”

Lees in de premiumversie van De Telegraaf/Telesport het hele interview met Armenteros.