Gijs de Jong definitief buitenspel gezet

Komende woensdag brengen de huidige raad van commissarissen van de voetbalbond, bestaande uit Erik Mulder en Simon Kelder, en zijn adviescommissie (John Jaakke en Niek-Jan van Kesteren) verslag uit aan de clubs. Die moeten bepalen aan welke profielschets de nieuwe baas moet voldoen, waarna een benoemingscommissie op zoek gaat naar de juiste man.

Duidelijk is dat de Eredivisie- en Jupiler League-clubs verlangen naar een ervaren pion, die het klappen van de zweep kent als voetbalbestuurder. De Jong - vergroeid met de huidige KNVB-organisatie - is wat dat betreft ongeschikt.

Onno Jacobs en Michael Kinsbergen staan op de nominatie om de plek bovenaan de nieuwe bestuurspiramide in te nemen. Jacobs loodste FC Twente vorig jaar als interim-directeur door de zwaarste periode in de clubhistorie en verdiende veel respect bij collega-bestuurders. Kinsbergen was tussen 2012 en 2015 algemeen directeur bij Ajax en stoomde zijn opvolger Edwin van der Sar klaar voor het grote werk.

De opvolging van de weggepromoveerde Bert van Oostveen laat lang op zich wachten, nadat de clubs vorig jaar het vertrouwen opzegden in de rvc van de KNVB. Sindsdien bestaat de directie naast De Jong en de financiële man Ron Francis uit interim-baas Jean-Paul Decossaux en ’td’ Hans van Breukelen. Duidelijk is dat geen enkele directeur zeker is van zijn positie bij de komst van de nieuwe man.

De roep bij de clubs om een sterke bestuurder, die voor duidelijkheid zorgt op het stuurloze schip, is groter dan ooit. Decossaux zei afgelopen week tijdens de beruchte persconferentie in Zeist dat de nieuwe leiding niet dit najaar, maar al aan het einde van de zomer zijn beslag moet krijgen.