Bosz: 'Speciaal tegen Mourinho? Nee, hoor'

"In Frankrijk hebben we de eerste helft tegen Olympique Lyon laten zien dat we ook tegen een goede ploeg aan voetballen toekomen en tot grote dingen in staat zijn", aldus Bosz. "Waarom dan niet tegen Manchester United?”

De coach roemt de Engelse club van manager José Mourinho. "Een geweldig grote club, met wereldwijd een enorme uitstraling. Het is prachtig om een finale te spelen. Maar vooral om te winnen, want zo’n eindstrijd verliezen is helemaal niet leuk.” Bosz weet na de verloren bekerfinale (3-0) met Heracles Almelo tegen PSV in 2012 waarover hij praat.

Foto: ANP

"Of het speciaal is om tegen Mourinho te spelen? Nee hoor, ik stond al een keer tegenover hem met Vitesse tegen Chelsea. Alleen ben ik nu van plan van hem te winnen en met de Europa League-trofee van het veld te stappen.”