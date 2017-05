Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Van der Breggen weer tweede in Californië

26 min geleden ANP

Olympisch kampioene Anna van der Breggen is ook in de tweede etappe van de Ronde van Californië voor vrouwen als tweede geëindigd. De renster van Boels-Dolmans moest in de bergetappe rond South Lake Tahoe alleen de Amerikaanse Katie Hall voor zich dulden.