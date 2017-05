Vincenzo Nibali's ploeggenoot Moreno werd uit de Ronde van Italië gezet, omdat hij Sky-renner Rosa midden in het peloton bij zijn shirt pakte en vervolgens een duw gaf. Rosa botste op een toeschouwer, kwam ten val en moest van fiets wisselen.

Inmiddels is duidelijk dat Rosa even daarvoor een flinke tik uitdeelde aan Moreno, maar tot frustratie van de Bahrain-Merida-renners werd de Italiaan daarvoor niet bestraft.

Foto: Screenshot

"Het klopt dat ik Moreno met mijn hand raakte, maar dat gebeurt heel vaak in het peloton, iedereen doet dat", aldus Rosa tegen CyclingNews. "Hij reageerde agressief omdat hij misschien een beetje verrast was dat ik hem aanraakte. Maar hij duwde mij en ik viel op een fan. Gelukkig heb ik er niets aan overgehouden, maar de zaak is vervolgens enorm opgeblazen."

Foto: EPA

"Er wordt gezegd dat ik naar de jury ben gegaan om Moreno uit de wedstrijd gezet te krijgen, maar dat is niet waar. Ik ging alleen om te vertellen wat er was gebeurd. De beelden maken dat ook duidelijk en de jury heeft vervolgens een beslissing genomen. Ik heb inmiddels met Vincenzo gesproken, met hun ploegleider en met Pellizotti. Het spijt me dat zij een belangrijke renner kwijt zijn geraakt, maar dat is niet mijn fout."

Daar lijkt niet iedereen binnen het Nibali-kamp het mee eens te zijn. Onder meer Valerio Agnoli retweette een video waarop te zien is dat Rosa een tik uitdeelt aan Moreno, die daarbij uit balans raakt.