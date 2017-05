VIDEO Conte krijgt de volle laag na titel Chelsea

Als Conte na de wedstrijd terugkeert in de kleedkamer staat onder meer Diego Costa de Italiaan op te wachten met een fles champagne. Zodra de coach binnen is, wordt het 'vuur' geopend. Binnen een paar tellen is Conte compleet doorweekt. Bekijk hier de beelden.

"Ze hebben mijn pak verruïneerd", lachte Conte even later tijdens de persconferentie. "Er ging champagne en bier overheen en nu zit ik hier in mijn trainingspak."

Erg lang duurde het perspraatje overigens niet, want Diego Costa en David Luiz sleurden Conte al snel weer terug het feestgedruis in.