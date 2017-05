De arbiter keurde een kwartier voor tijd een rake strafschop van Riyah Mahrez af. De Algerijn gleed uit tijdens zijn aanloop, maar zag zijn inzet toch tegen de touwen vliegen. Robert Madley had echter gezien dat de middenvelder de bal met links tegen zijn rechtervoet had geschoten.

In het Champions League-duel tussen Atlético Madrid en Real Madrid van afgelopen woensdag werd een soortgelijke strafschop van Antoine Griezmann nog gewoon goedgekeurd. Na afloop van de wedstrijd ontstond daar toen de nodige ophef over.

Foto: Reuters

City stond op het moment van de penalty met 2-1 voor. De ploeg van Pep Guardiola had dankzij een schuiver van David Silva en rake pingel van Gabriel Jesus een voorsprong genomen. Shinji Okazaki bracht Leicester City met een heerlijke volley terug in de wedstrijd, maar mede door de afgekeurde inzet van Mahrez bleef het ondanks ruim negen minuten blessuretijd bij 2-1.

The Citizens deden met de overwinning goede zaken voor kwalificatie voor de Champions League. Het gat met nummer vijf Arsenal is zes punten. The Gunners hebben echter nog een wedstrijd tegoed. De eerste vier teams in de Premier League krijgen een ticket voor de (voorronde) van het kampioenenbal.