City-manager Pep Guardiola was na de 2-1 zege van zijn ploeg trots op de scheidsrechter, die scherp was en zag dat Mahrez na een glijpartij de bal met zijn linkervoet tegen zijn rechter- schoot. De bal vloog in het doel, maar de arbiter keurde de treffer af.

"Dat was een dapper besluit. Dit zie je namelijk niet zo vaak", aldus de Spanjaard, die duidelijk niet naar het Champions League-duel tussen Atlético Madrid en Real Madrid had gekeken. In dat treffen overkwam Antoine Griezmann hetzelfde. De Fransman kwam echter met de schrik vrij.

Leicester City-trainer Craig Shakespeare dacht net even iets anders over het voorval dan zijn Spaanse collega. "Wanneer je naar de regels kijkt, heeft de scheidsrechter gelijk, maar dan had hij de strafschop ook opnieuw kunnen laten nemen. Twee spelers van Manchester City liepen namelijk te vroeg in. Dat is dan toch een beetje oneerlijk. Daar hadden we pech mee."

Foto: AFP