Hij had twee sets nodig om de Servische nummer twee van de wereld te verslaan: 6-2 6-4. De twee profs stonden voor de vijftigste keer in hun loopbaan tegenover elkaar.

Djokovic maakte een nonchalante indruk met veel onnodige fouten tot gevolg. De nummer twee van de plaatsingslijst zegevierde vorig jaar op het gravel in Madrid. Djokovic rekende toen in de eindstrijd af met Andy Murray, de Brit die viervoudig winnaar Nadal in de halve finale had verslagen. De tennisser van Mallorca was in 2005, 2010, 2013 en 2014 de beste in de Spaanse hoofdstad.

Nadal, de mondiale nummer vijf en in Madrid als vierde geplaatst, nam zaterdag direct het initiatief in de halve finale. Hij brak Djokovic meteen op diens eigen service en trok de game op 'love' naar zich toe. Ook in zijn tweede servicebeurt kwam de 29-jarige Serviër er niet aan te pas. Nadal (30) liep uit naar een 5-1-voorsprong en won na slechts 40 minuten spelen de eerste set met 6-2.

Ook in het tweede bedrijf stond Djokovic dankzij onnodige fouten direct op achterstand. Bij een stand van 5-4 kon de titelverdediger nog op gelijke hoogte komen, maar Nadal wist zijn derde matchpoint te benutten.

De Spanjaard kent dit jaar een uitstekend seizoen op gravel en is vooralsnog ongeslagen. Nadal won de afgelopen weken de toernooien van Monte Carlo en Barcelona, allebei al voor de tiende keer.

De andere halve finale gaat later op zaterdag tussen de Uruguayaan Pablo Cuevas en de Oostenrijker Dominic Thiem.