Venturini nieuwe leider in Vierdaagse

De 23-jarige Fransman Clément Venturini is dankzij zijn vierde plek de nieuwe leider. Hij neemt het roze over van zijn landgenoot Sylvain Chavanel, die in de finale moest passen. Venturini heeft in de stand een marge van 2 seconden op Armée en 7 op Naesen. Konovalovas is vierde op 21 seconden. Chavanel zakte naar de vijfde plek, op 0.31.

De Vierdaagse van Duinkerke wordt zondag afgesloten met een 159,8 kilometer lange rit van Nieuw-Koudekerke naar Duinkerke. De wedstrijd eindigt daar met het traditionele criterium op en rond de Boulevard Saint-Barbe.