Jonker: 'Wolfsburg gaat het halen'

"We hebben in de eerste helft te weinig gebracht", zei de coach na afloop van de 1-1 tegen Borussia Mönchengladbach. "We waren de bal veel te snel kwijt en gaven Gladbach zomaar een paar cadeautjes weg. Gelukkig herstelden we ons na rust en hebben we ons van onze betere kant laten zien."

Veiligheid

Mario Gomez maakte na de hervatting de openingsgoal van Jannik Vestergaard ongedaan, waarna het duel wegens noodweer in Wolfsburg een klein half uurtje stil lag. "Niet meer dan terecht dat de scheidsrechter de wedstrijd onderbrak", aldus Jonker. "De veiligheid van de spelers was in het geding. In de slotfase kregen we nog een goede kans, maar die benutten we helaas niet. Dit gelijkspel is teleurstellend, maar ik ben er van overtuigd dat we het volgende week afmaken."

Met nog één duel te gaan staat VfL Wolfsburg twee punten voor op Hamburger SV, dat zestiende staat en waar Die Wölfe volgende week op bezoek gaan.

