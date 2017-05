Leverkusen kan wéér op zoek naar trainer

Korkut (43) trad begin maart aan als vervanger van de ontslagen Roger Schmidt. Hij ondertekende als interim-coach een contract tot het einde van het seizoen. "Het is logisch dat hij weer weg gaat. Korkut heeft ons in een moeilijke situatie geholpen, maar in voetbal is succes nodig. We kunnen niet tevreden zijn met de huidige twaalfde plaats", liet directeur Michael Schade weten.

Oud-international Stefan Kiessling keert komend seizoen mogelijk evenmin terug bij Leverkusen. De 33-jarige aanvoerder heeft nog een contract tot medio 2018, maar door aanhoudende heupproblemen overweegt de ervaren aanvaller vroegtijdig zijn loopbaan te beëindigen. "Ik moet bij mijzelf te rade gaan", liet hij zaterdag weten.