In een voorstel aan de Ledenraad wordt duidelijk gesteld dat nieuwe bezuinigingen onontkoombaar zijn om de KNSB overeind te houden en het schaatsen toekomstbestendig te maken. In dat kader wordt schaatsers en merkenteams voor komend seizoen om een 'solidariteitsbijdrage' van vier ton gevraagd. Ook de hoogte van de premiepot wordt in het rapport ter sprake gebracht.

Rust in de tent

In de aanloop naar vorig seizoen bereikten schaatsers en teams reeds een tweejarig akkoord over de hoogte van de licentiegelden en de prijzenpot. De sporters dachten daarmee verzekerd te zijn van rust in de tent tot en met de Olympische Spelen van volgend jaar in Pyeongchang.

Mickey Adriaansens van Twynstra Gudde hierover: "Die rust vinden wij ook ontzettend belangrijk, evenals het respecteren van bestaande afspraken. Die zaken staan wat ons betreft dan ook helemaal niet ter discussie. Wij hebben slechts vastgesteld dat er bezuinigd dient te worden en dat we daarin een slag zouden kunnen slaan als we gezamenlijk optrekken. Zo moet je de suggestie van die solidariteitsbijdrage ook zien. En wie, wanneer en de wijze waarop die bedragen opgehoest kunnen worden, daar moeten we nog naar gaan kijken. Het is ook nog slechts een advies aan de Ledenraad, meer niet. Vanzelfsprekend wordt er niets in gang gezet voordat het met alle betrokkenen besproken wordt.”

Not amused

Volgende week zaterdag staat het rapport van de Expertgroep, waarin overigens vertegenwoordigers van alle betrokkenen zitten, op de agenda tijdens de ledenvergadering van de KNSB. Schaatsers en teams toonden zich behalve over de inhoud overigens ook 'not amused' over het feit dat de voorstellen door de Expertgroep niet met de eigen achterban waren gedeeld.