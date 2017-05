Feyenoord staat vanaf de eerste competitieronde op de eerste plaats en begint met een voorsprong van nog maar één punt op aartsrivaal Ajax aan de 34e en laatste speelronde. De Rotterdammers halen met een overwinning in de afsluitende thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo de vijftiende landstitel in de clubhistorie op eigen kracht binnen.

Bij een ander resultaat is Feyenoord afhankelijk van de uitslag in het duel tussen Willem II en Ajax in Tilburg. Heracles heeft in De Kuip nog één punt nodig om helemaal zeker te zijn van deelname aan de play-offs om Europees voetbal.

In de onderste regionen strijden NEC, Sparta en Roda JC nog om direct behoud in de Eredivisie. Roda JC staat er het beste voor. De Limburgse ploeg begint met een voorsprong van twee punten op de twee concurrenten aan de uitwedstrijd tegen bekerwinnaar Vitesse. Sparta gaat op bezoek bij het gedegradeerde Go Ahead Eagles en NEC komt in Friesland uit tegen sc Heerenveen.

Alle negen duels in de eredivisie beginnen om 14.30 uur en zijn te volgen via de TELESPORT livewidget.

