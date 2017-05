"We zijn er niet in geslaagd om de punten te pakken, maar we hebben eigenlijk iets veel mooiers gewonnen: de harten van de fans en hun sympathie", aldus Hasenhüttl na afloop van het razend spannende duel.

"Ik wil Bayern München feliciteren, maar ook de fans in het stadion. Het was een geweldige middag. Zo'n duel hebben we hier lang niet gezien."

Toch vond Hasenhüttl dat Leipzig niet helemaal tevreden mocht zijn. "We hebben 75 minuten uitstekend gespeeld. Lange tijd leek het erop dat we zouden gaan winnen, maar 75 minuten goed spelen is niet genoeg. Je moet het dan ook afmaken."

Red Bull ging zaterdag tot de 84e minuut met 4-2 aan de leiding, maar door drie late goals ging Bayern er alsnog met de zege vandoor. Arjen Robben besliste het duel met een treffer diep in blessuretijd.