"Als ik ze kan helpen met mijn prestatie zal ik dat zeker doen", aldus de 1,76 meter lange goalie, die echter niet verwacht dat Feyenoord tegen Heracles een misstap gaat maken. "Nee, ik kan me niet voorstellen dat Feyenoord niet wint van Heracles. De wet van De Kuip gaat gelden zondag."

Lamprou speelde ook nog een jaar in de jeugd bij Ajax, maar werd daar weggestuurd, omdat hij volgens de clubleiding niet goed genoeg was. Hij heeft veel meer met Feyenoord, waar hij 14 duels in het eerste speelde.

"Ik hoop dat Feyenoord kampioen wordt. Ik heb daar een fantastische tijd gehad. Mijn hart is behoorlijk rood-wit, want Willem II heeft die kleuren ook op het shirt", aldus Lamprou tegen over de NOS.

De Tilburgers weten hoe ze moeten winnen van Ajax. Dat deden de Brabanders aan het begin van dit seizoen in competitieverband in de Arena. "Dat was voor ons een heel mooi moment. Het zou fantastisch zijn om dat nog een keer te doen."

Willem II heeft naast Lamprou nog een speler met een Feyenoord-achtergrond. Jari Schuurman wordt dit seizoen gehuurd van de Rotterdammers. Een andere voormalig Feyenoord, Samuel Armenteros, wil zijn oude club juist pijn doen.