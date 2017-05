Alleen aanvoerder Davy Klaassen is ouder dan 21 jaar. De middenvelder blies op 21 februari 24 kaarsjes uit.

Volg via telesport.nl vanaf 14.30 uur de titelstrijd tussen Feyenoord en Ajax van minuut tot minuut.

Ajax-trainer Peter Bosz. Foto: Hollandse Hoogte

"Het is typisch Bosz. Enorm gedurfd. Hij begint op een cruciale dag met Hakim Ziyech, Amin Younes en Bertrand Traoré op de bank. Het lijkt nu wel Jong Ajax, maar ik denk dat die jonge jongens zich wel bewust zijn van het belang", aldus oud-Ajacied Marciano Vink bij FOX Sports. "Ze hebben bij Jong Ajax laten zien dat ze in uitwedstrijden creatief kunnen spelen en dat heb je vandaag ook nodig."

Frenkie de Jong (20) maakt zijn debuut in de basis. De middenvelder maakte jarenlang deel uit van de jeugdopleiding van Willem II. Vorige week maakte hij tegen Go Ahead Eagles - drie minuten nadat hij in de rust was ingevallen - zijn eerste doelpunt voor Ajax.

Ajax hoopt zondag de 34e landstitel in de clubgeschiedenis te veroveren. De Amsterdammers moeten op bezoek in Tilburg winnen en hopen op een misstap van Feyenoord, dat in eigen huis Heracles Almelo ontvangt.

Opstelling

Ajax: Onana; Tete, Sanchez, De Ligt, Riedewald; Klaassen, De Jong, Van de Beek; Neres, Dolberg en Kluivert.

Volg via telesport.nl vanaf 14.30 uur de titelstrijd tussen Feyenoord en Ajax van minuut tot minuut.