Rust in De Kuip: Feyenoord ruikt landstitel

De Rotterdammers staan in De Kuip met 2-0 voor tegen Heracles Almelo. Dirk Kuyt maakte al in de eerste minuut de openingstreffer en zorgde in de 12e minuut voor de tweede treffer.

Kuyt sloeg al in de eerste minuut toe, toen verdediger Mike te Wierik van Heracles uitgleed na een snel genomen ingooi van Bart Nieuwkoop. Kuijt knalde de bal vervolgens hard langs keeper Bram Castro. De routinier verdubbelde de voorsprong in de twaalfde minuut door een voorzet van Eljero Elia langs Castro te koppen. De Katwijker rende na zijn doelpunt naar de geschorste Tonny Vilhena, die op een stoeltje langs de lijn zit in het kolkende stadion.

Ajax, de enige overgebleven concurrent van Feyenoord met één punt achterstand, leidt halverwege in Tilburg met 1-0 tegen Willem II dankzij een doelpunt van Kasper Dolberg.