Hamilton wint dramatische GP van Spanje

Mercedes-coureur Hamilton boekte zijn tweede zege van het seizoen in stijl, voor de Ferrari van Vettel en de Red Bull van Daniel Ricciardo. Al hun teamgenoten - waaronder Max Verstappen - vielen op teleurstellende wijze uit.

Sergio Pérez en Esteban Ocon van Force India werden knap vierde en vijfde, Nico Hülkenberg sleepte de zesde plaats in de wacht voor Renault.

Start

Na de start probeerde Verstappen de Ferrari van Kimi Räikkönen te passeren. De Fin probeerde uit te wijken, maar raakte de Mercedes van Valtteri Bottas. De bolides van Verstappen en Räikkönen raakten daarbij beschadigd en vielen al in de eerste ronde uit. De wedstrijdleiding besloot kort daarop echter dat geen van de betrokken coureurs bestraft wordt voor het incident.

Vettel maakte als eerste een pitstop in ronde 14, waarna Hamilton de leiding overnam. Toen ook de Mercedes-coureur stopte voor nieuwe banden, kwam de Ferrari-kopman even achter Bottas terecht, maar Vettel wist de Fin te verschalken met een prachtige inhaalactie.

Strijd

Door een onhandige uitvalbeurt van Stoffel Vandoorne (McLaren) werd de virtuele safety car even ingesteld. Hamilton haalde gelijk nieuwe zachte banden, even later stopte Vettel voor zachtere maar duurzamere medium-banden. In een rechtstreeks duel wist de Duitser aanvankelijk vóór de Mercedes te blijven, maar een aantal ronden later delfde de Ferrari toch het onderspit. Hamilton gaf de leiding daarna niet meer uit handen.

Bottas viel in de tussentijd in ronde 39 nog uit met een kapotte motor, waardoor Ricciardo tot de derde positie in de race promoveerde.