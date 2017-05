"Na de 2-0 kon ik wat rustiger gaan bijzitten. Dit is onbeschrijfelijk. We hebben zo hard gewerkt met z'n allen. Dat we nu kampioen zijn geworden, heb ik geen woorden voor", zei de emotionele Vilhena.

"Het is de titel van iedereen, maar voor één persoon in het bijzonder, en dat is mijn moeder", besloot Vilhena bij FOX Sports. De moeder van de 22-jarige voetballer uit Maassluis overleed in oktober 2016.

