Van Hanegem: 'Goed als Kuyt bij Feyenoord blijft'

Van Hanegem ziet ook in de toekomst nog een rol voor de aanvoerder, die in De Kuip drie keer scoorde. "Waarom niet? Je ziet dat de spelers dik en dik tevreden met hem zijn", reageerde hij bij FOX Sports op de vraag of de aanvoerder nog moet doorgaan. "Het gaat er dan om of hij zelf ook nog tevreden is."

Bijdrage

Van Hanegem gaat ervan uit dat er voor de ervaren voetballer genoeg te doen is volgend jaar. "Feyenoord gaat de Champions League in en zal de nodige versterkingen moeten halen. Maar hij kan daar ook een bijdrage aan leveren en niet alleen door op de bank te zitten. Er zijn heel veel wedstrijden. Ik zou het goed vinden als hij bij deze club blijft.''