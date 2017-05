"Ik heb twee, drie weken geleden met Martin van Geel gesproken en gezegd dat ik heel graag iets anders wil doen", liet Elia weten na het pakken van de titel met Feyenoord. "Maar ik wilde eerst kampioen worden, dat was het enige dat telde. Daarna wil ik een stap maken. Ik ben nu 30, als ik nog een stap wil maken, dan moet ik dat nu doen. Martin zei me ik gun het je van harte, maar eerst kampioen worden." "Wat er gaat gebeuren? Dat weet ik wel. Ik heb zelf nog niet met de (nieuwe, red.) club gesproken, maar mijn zaakwaarnemer wel. Wanneer die beslissing is genomen? Vorig jaar al, al voordat ik mijn contract verlengde. Maar ik wilde hier echt kampioen worden. Dat is gelukt, daarvoor klopte het allemaal."

