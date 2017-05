premium

Juve verliest en moet feestje uitstellen

44 min geleden ANP

AS Roma heeft het titelfeest van Juventus in ieder geval met een week uitgesteld. De ploeg van coach Luciano Spalletti won de topper in het eigen Stadio Olimpico met 3-1 en verkleinde de achterstand op de koploper uit Turijn tot vier punten. Er zijn in Italië nog twee speelronden te gaan.