Radamel Falcao is met AS Monaco dicht bij de Franse titel.

Monaco kan woensdag Frans kampioen worden

30 min geleden ANP

AS Monaco heeft de titel in Frankrijk voor het grijpen. De Monegasken en Paris Saint-Germain gaven elkaar zondagavond niets toe in de strijd om de Franse titel, waardoor de titelstrijd nog niet officieel is beslist.