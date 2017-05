Kans dat Kuyt stopt is levensgroot

De man die in die twee jaar 31 (!) competitiedoelpunten maakte, wil zijn besluit eerst aan de leiding van Feyenoord kenbaar maken. "Ik heb een duidelijk beeld van mijn toekomst. Daarvoor was deze wedstrijd niet meer bepalend”, aldus de routinier, bij wie in elke zin steeds duidelijker werd dat hij een derde jaar niet denkt te kunnen opbrengen.

Kuyt: "Ik vind het respectvol om het eerst met de trainer en de club te bespreken. Dit was vandaag niet meer van invloed. Ik weet hoe ik er in sta…”

Dirk Kuyt steekt de kampioensschaal de lucht in. Foto: ANP

Ga je de club dat snel laten weten?

"Ik ga op zeer korte termijn met de club praten. Maar jongens, ik ben hoe dan ook Feyenoorder, hè.”

De manier waarop hij dat uitsprak, verraadt dat hij een andere rol gaat bekleden bij de club. Zo is het ooit ook min of meer afgesproken. Hij zou terugkeren om zijn club te helpen en om daar door te gaan met een carrière na het voetbal. „Ik voel me sowieso verbonden met Feyenoord.”

Fysiek ben je zo sterk dat je ook nog in de Champions League van waarde kan zijn.

"Ik weet dat ik mijn waarde heb voor Feyenoord. Ik wist ook dat de club me voor een paar seizoenen wilde houden. Martin (van Geel, red.) wilde me meteen een contract voor twee jaar geven, maar ik zei dat één jaar beter was. Als het niet bevalt, ben je na een jaar weer van me af. Zelf wist ik dat ik het aankon en dat ik langer zou blijven. En fysiek ben ik inderdaad nog topfit, ik heb een jaar lang geen training gemist. Maar geestelijk is het wel heel zwaar geweest.”

Foto: ANP

Je hebt alles meegemaakt, waar plaats je deze titel in je loopbaan?

"Voor mij is dit het summum. Hier kan geen enkel moment tegenop. Geen WK-finale, geen Champions League-finale. Ik heb bij fantastische clubs mogen spelen, maar dit hier is het mooiste van alles. Dit is de grootste club van Nederland. Wat ik hier met dit team heb gepresteerd, is bovenmaximaal.”

