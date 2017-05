„Er zal doorgeselecteerd moeten worden”, antwoordt De Wolf. „Er zitten immers ook jongens tussen die met grote verwachtingen naar Rotterdam zijn gekomen, maar nauwelijks hebben gespeeld. Daar moet je afscheid van nemen. Het zou mooi zijn als de ploeg verder grotendeels in tact blijft en er een stuk of twee versterkingen kunnen worden gehaald.”

De rapporteur heeft wel enkele suggesties. „Ik vind Sofyan Amrabat van FC Utrecht een fantastische speler. Een moderne middenvelder, die op meerdere posities inzetbaar is. En Ridgeciano Haps van AZ is een sterke linksback. Hij heeft zich goed ontwikkeld en is zowel verdedigend als aanvallend van waarde. Maar de clubleiding is ongetwijfeld al langere tijd bezig met volgend seizoen.”

