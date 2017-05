Hij was al de rust zelve toen Feyenoord een jaar geleden door een dal ging, hield ook alle controle toen de voorsprong slonk naar één punt.

Grootste testcase was de confrontatie met zijn aanvoerder Dirk Kuyt, die moeite had met zijn rol als bankzitter en daar geen geheim van maakte.

Twee hoofdprijzen in de eerste twee seizoenen als hoofdcoach, daar zouden veel trainers in het betaalde voetbal voor tekenen. Veel parallellen met zijn loopbaan als speler. In alle rust bouwde hij aan een topcarrière.

El Ahmadi

Karim El Ahmadi krijgt in TELESPORT het allerhoogste cijfer: een 9. Want terugkeren naar je oude club is zelden een goed idee. El Ahmadi is de uitzondering op de regel. Dit is veruit zijn beste periode in dienst van Feyenoord. De lessen van de Premier League (Aston Villa) bracht hij bij Feyenoord in de praktijk. Klik HIER voor alle Feyenoord-cijfers.

Lees alles over de titel van Feyenoord in het TELESPORT-dossier.

