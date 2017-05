Cocu: 'Het is hier geen speeltuin'

Het drietal had kunnen debuteren in de Eredivisie. Cocu, die met zijn ploegvan de 29e tot 78e minuten op achterstand stond, vond dat het wedstrijdverloop zich daar niet voor leende. "Ik wil de wedstrijd winnen. Daar gaat het om als je bij PSV speelt, het is hier geen speeltuin", zo zei hij tegenover het Eindhovens Dagblad.

De twintigjarige Gudmundsson, namens Jong PSV toch al goed voor 18 treffers in 34 wedstrijden in de Jupiler League, liet op Twitter blijken het niet eens te zijn met zijn trainer. Op een bericht over de jonge gemiddelde leeftijd van het elftal van Ajax van zondag reageerde de IJslander met een cynische '...'. De international verwijderde de tweet overigens snel weer.

