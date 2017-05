'Titel Feyenoord groot cadeau voor stad Rotterdam'

"We hebben ons drie à vier maanden voorbereid op deze situatie, maar nu zit het werk erop. Het is tijd om te genieten", aldus Aboutaleb bij FOX Sports.

Dat ook de twee andere Rotterdamse clubs dit seizoen op hun manier succesvol waren doet de burgemeester goed. "Sparta en Excelsior blijven in de Eredivisie en ik ben met name dolgelukkig dat het ook Sparta (op de laatste speeldag, red.) is gelukt. Want daar maakte ik me nog een beetje zorgen over."

Aboutaleb gunt de Feyenoord-fans maandag een prachtige dag. "Dit is een groot cadeau voor de stad Rotterdam. De stad heeft de afgelopen tijd een gevoel van trots gekweekt. Dit is de slagroom op de taart."

Lees alles over de titel van Feyenoord in het TELESPORT-dossier.