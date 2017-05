De hattrickheld van de kampioenswedstrijd met Heracles Almelo (3-1 zege) vroeg de uitzinnige fans om samen met hem de IJslandse Viking-clap te doen: oftewel, met de handen in een steeds hoger tempo klappen boven het hoofd.

Even daarvoor probeerde Kuyt een speech te houden, maar na een paar woorden werd hij al onderbroken door de fans, die massaal 'Wij zijn kampioen' begonnen te zingen. Met schorre stem besloot de 36-jarige Katwijk, uiteindelijk maar mee te schreeuwen.

Later waagde Kuyt zich nog aan het welbekende 'Komen wij uit Rotterdam?'. Het publiek brulde 'Ken je dat niet horen dan' terug. De routinier sloot met Lee Towers en een overslaande stem af met 'You’l never walk alone'.

Ook Giovanni van Bronckhorst zag dat Kuyt de sfeer er goed in wist te houden. "Hij was gisteren belangrijk, maar vandaag ook", stelde de oefenmeester.