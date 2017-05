De 44-voudig international heeft een knieblessure, meldde de KNVB maandag. Middag liep de blessure vorige week op in een competitiewedstrijd van haar club Manchester City tegen Reading FC. Onderzoek wees uit dat Middag flinke schade aan haar kruisband heeft opgelopen en de komende maanden niet kan voetballen.

"Ik ben hier kapot van en kan het nauwelijks bevatten. Ik voelde wel lichte pijn in mijn knie, maar had nooit gedacht dat de uitslag van het onderzoek zou uitwijzen dat mijn EK-droom voorbij is'', aldus de 24-jarige Middag.

Ook voor bondscoach Sarina Wiegman is het wegvallen van Middag een tegenvaller. "Een ontzettende domper. Tessel maakt al een aantal jaren deel uit van het nationale elftal en is van grote waarde voor Oranje.''

Nederland speelt op het EK, dat van 16 juli tot en met 6 augustus plaatsvindt, in de groepsfase tegen Noorwegen, Denemarken en België.