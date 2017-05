Steeds wanneer de vraag kwam hoeveel tijd hij dinsdagmiddag zal pakken op rozetruidrager Nairo Quintana in de individuele tijdrit over bijna 40 kilometer (Foligno - Montefalco), hield de Limburgse coureur van Team Sunweb zich op de vlakte. Hij bezweek pas in een zoveelste videogesprek, toen hem werd gevraagd wat de voorsprong op de Colombiaan in het meest ideale scenario zou zijn. "Dan mag het best een minuut of tien zijn, daar zou ik tevreden mee zijn'', grijnsde Dumoulin.

Waar hij wel heel eerlijk over was: het parcours. "Dat is precies zoals ik het graag wil hebben. Heuvelachtig en lang. Maar zelfs wanneer ik in goeden doen ben, betekent dat niet automatisch dat ik de zege pak of de roze trui verover'', aldus de kopman van Sunweb.