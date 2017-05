De 22-jarige Fransman tekent een contract voor vier jaar bij de nummer 11 van de Bundesliga. De onderhandelingen tussen FC Utrecht en Frankfurt zijn de afgelopen dagen in een stroomversnelling gekomen, en met het oog op de play-offs, die woensdag beginnen voor de club uit de Domstad, wilde FC Utrecht daarvoor nog duidelijkheid verschaffen.

Mooie toekomst

"Ik ken de Bundesliga goed", zegt FC Utrecht-trainer Erik ten Hag. "Als Sébastien zijn ontwikkeling doortrekt, dan ligt er een mooie toekomst voor hem in het verschiet. Hij heeft zich in Utrecht ontwikkeld tot een all-rounder die in het veld van ongekende meerwaarde is: een geweldig aanspeelpunt, harde werker en een op en top professional."

Volgens Ten Hag profileert FC Utrecht zich nadrukkelijk met de uitgaande transfer van Haller. "FC Utrecht laat zich, na de verkopen van Bart Ramselaar (naar PSV) en Timo Letschert (naar het Italiaanse Sassuolo), met deze verkoop opnieuw gelden als een opleidingsinstituut voor topclubs in binnen- en buitenland."

Haller kwam in de winter van 2015 over van het Franse AJ Auxerre en speelde in tweeënhalf seizoen tachtig competitieduels voor de Utrechtse club. De spits maakte 41 goals en liep daarmee meer dan één op twee. Met zijn 41 treffers is hij de meest trefzekere buitenlander in de clubhistorie van FC Utrecht.

Today was a big day for me. Thks @fcutrecht, mates, fans, family, @360mngt and @Eintracht who makes that possible ! Now playoffs ! Uuuu pic.twitter.com/L37xzB76T3 — Sébastien Haller (@HallerSeb) 15 mei 2017

