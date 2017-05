De Vries vraagt steun onderzoek naar misbruik

De voormalig minister en PvdA-politicus begint dinsdag officieel aan zijn opdracht en wil zijn rapport in december bij het bestuur van de sportkoepel inleveren. "Dat is kort dag. Ik ben hier daarom vooral om hulp te vragen", zei De Vries. "We willen onze kinderen een veilig sportklimaat bieden."

Taboesfeer

De Vries riep vertegenwoordigers van bonden en clubs daarom op alle informatie die nuttig kan zijn met spoed op te sturen. "Het is ook van groot belang dat dit uit de taboesfeer komt. Clubs zijn bang voor imagoschade, maar dat is iets van de vorige eeuw. Ik denk dat ouders nu eerder hun kind naar een club brengen die volwassen met dit onderwerp omgaat."

De Vries krijgt assistentie van voormalig staatssecretaris Clémence Ross-van Dorp en Europees rechter Egbert Myjer.