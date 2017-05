FOTO'S - Ploeggenoot Babel misdraagt zich schandalig

Na ruim een half uur maakte de aanvaller een natrappende beweging jegens Bursaspor-middenvelder Bilal Kisa. De actie van Quaresma deed denken aan de rode kaart die de Braziliaan Felipe Melo in de kwartfinale van het WK 2010 kreeg, toen hij bovenop het been van Arjen Robben ging staan.

Foto: Screenshot

Een klein kwartier eerder had de Portugese Europees kampioen van 2016 ook al de wenkbrauwen doen fronsen, toen hij Cristobal Jorquera in de rug trapte. Beide acties werden door scheidsrechter Bülent Yildirim niet bestraft of waargenomen.

Foto: Screenshot

Kort voor rust ging Quaresma opnieuw vol door op de enkel van een tegenstander, waarna hij van scheidsrechter Yildirim wél een gele kaart kreeg. Het lijkt echter uitgesloten dat de aanvaller vrijuit gaat voor zijn andere acties, en van de Turkse bond een fikse schorsing opgelegd zal krijgen.

Foto: Screenshot

Babel speelde de hele wedstrijd en zag zijn ploeggenoten Cenk Tosun (halverwege de tweede helft) en Vincent Aboubakar (in blessuretijd) voor de doelpunten zorgen.