Aké en Janmaat geven Chelsea-Watford kleur

Aké kreeg van Antonio Conte zijn eerste basisplaats bij Chelsea, nadat de verdediger afgelopen winter teruggehaald was van Bournemouth.

Hoofdrol

De Londense club, die afgelopen vrijdag kampioen werd tegen West Bromwich Albion, trad naast Aké ook met doelman Asmir Begovic, de weer fitte N'Golo Kanté, Nathaniel Chalobah, Kenedy en Michy Batshuayi aan in de basiself. Ook John Terry verscheen aan de aftrap, en de na dit seizoen vertrekkende verdediger eiste halverwege de eerste helft een hoofdrol voor zich op.

Foto: AFP

Eerst opende Terry de score, door attent te reageren bij een hoekschop en de 1-0 achter Heurelho Gomes te glijden. Maar de supporters op Stamford Bridge waren nog niet uitgeklapt, of de 36-jarige verdediger kopte de bal verkeerd weg in zijn eigen strafschopgebied, waarna Etienne Capoue de gelijkmaker binnen kon koppen. Tien minuten voor rust zette Cesar Azpilicueta de Blues voor de tweede keer op voorsprong.

Janmaat scoort

Vijf minuten na rust leek Batshuayi de wedstrijd vroegtijdig te beslissen. Aké kreeg de bal na een afgeslagen hoekschop voor zijn voeten en bediende met een perfecte assist zijn Belgische ploeggenoot, die feilloos afrondde. Janmaat, spelend als linksback bij de bezoekers, liet zich echter ook in aanvallend opzicht gelden. De oud-Feyenoorder baande zich een weg door het strafschopgebied van Chelsea, passeerde Aké en schoot in de verre hoek raak.

Foto: Hollandse Hoogte

De stadsderby kwam een kwartier voor tijd weer helemaal in evenwicht, toen Stefano Okaka Chuka hard de 3-3 binnenschoot. Het laatste woord was echter aan Cesc Fabregas, die bediend werd door Willian en in de lange hoek raak schoot.