Amerikaanse shorttracker vier jaar geschorst

1 uur geleden ANP

Chris Creveling kan de Olympische Spelen van Pyeongchang in 2018 vergeten. Het Amerikaanse antidopingbureau heeft de 30-jarige Amerikaanse shorttracker voor vier jaar geschorst wegens doping. Hij is in oktober 2016 betrapt bij een onaangekondigde dopingcontrole op het gebruik van een prestatiebevorderend middel.