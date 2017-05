premium

Clubs voor Eredivisie met 16 clubs

51 min geleden

Clubs in het betaalde voetbal staan open voor een nieuwe competitie-opzet met zestien clubs in de Eredivisie en achttien in de Jupiler League. Woensdag hopen de profclubs een afgerond voorstel vanaf het seizoen 2018-2019 te kunnen presenteren, dat vervolgens in de voorjaarsvergadering van de KNVB aangenomen moet worden.