Breukink blikt vooruit: ‘Dumoulin is dé topfavoriet’

Etappe 10 Foligno – Montefalco 39,2 kilometer, tijdrit

Foto: Giro

De 10e etappe is een individuele tijdrit over 39,2 kilometer. De eerste negen kilometer, tot de eerste tijdswaarneming, zijn vlak, daarna gaat het 30 kilometer lang op en neer.

Erik Breukink

“Er zijn zondag op de Blockhaus serieuze verschillen ontstaan in het klassement”, aldus Breukink. “De valpartij door die motor had natuurlijk nooit mogen gebeuren. Die had er nooit mogen staan. En het was beslissend voor het koersverloop.”

Foto: ANP

“Dat er nu wordt geroepen dat Movistar had moeten wachten op de gevallen renners, vind ik niet terecht. Ze reden al op kop en het gebeurde echt aan de voet van de slotklim. Daarbij weet je ook nooit of degene die op de grond liggen weer opstappen en hoe ze er aan toe zijn. En met Nairo Quintana hebben ze een kopman die een etappe als die van zondag moet gebruiken om verschil te maken met zijn klassementsconcurrenten, omdat zij betere tijdrijders zijn.”

“Quintana staat nu in de roze trui, maar ik verwacht dat Dumoulin die vandaag overneemt. Hij rijdt heel goed bergop en als hij een goede tijdrit neerzet, moet hij twee minuten kunnen pakken op Quintana. Ook Thibaut Pinot en Bauke Mollema kunnen hem voorbij gaan. Ik verwacht dat de top tien van het klassement na de tijdrit weer wat in elkaar is geschoven, met Dumoulin bovenaan."

Foto: Raymond Kerckhoffs

“Als Dumoulin het roze pakt, moet zijn ploeg aan het werk. Dan is het extra zuur dat Wilco Kelderman niet verder kon na zijn botsing met die motor. Ook in de derde, zware week had Kelderman een heel belangrijke rol kunnen spelen.”