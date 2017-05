'Dirk, je moet nu stoppen'

De Katwijker kwam terug uit het buitenland om hier die laatste paar jaar te slijten. „En dan wint hij gewoon de landstitel. Ik heb tegen hem gezegd: je moet nu stoppen, man! Wat wil je nog meer? Je scoort een hattrick, in de laatste wedstrijd van het seizoen maak je jouw droomclub kampioen en je bent hier nu een legende. Ga lekker naar huis, kruip in bed en ga de rest van je leven wat anders doen’. Echt, zo heb ik het verteld.” De Deen schatert om zijn eigen woorden die hij tegen zijn aanvoerder heeft gebezigd.

Hij vindt het een voorrecht om met Kuyt te hebben gespeeld. Hij noemt hem een beest. „Ik kan amper onder woorden brengen wat ik van hem vind. Binnen de club en de spelersgroep is hij ons idool, onze mentor, onze leider en hij is gek, net als de meesten hier. Hij heeft zoveel doorstaan en er zoveel voor over gehad. Ik heb alleen ook gezegd, jezus man, waarom bewaarde je die explosie aan goals voor de laatste wedstrijd? Het zou lekker zijn geweest als het eerder was beslist.”

