En dat ook nog eens onder een grote tijdsdruk, want op 27 juli staat de eerste belangrijke voorrondewedstrijd voor de Europa League al op het programma.

Voor investeringen en de vervanging van vertrekkende spelers is PSV aangewezen op het geld dat wordt binnengehaald op de transfermarkt. PSV heeft geen goed gevulde oorlogskas, zoals bijvoorbeeld Ajax en kan ook niet terugvallen op een rijke eigenaar die gewenste versterkingen kan voorfinancieren.

Daardoor is de financiële speelruimte van Brands beperkt, totdat spelers als bijvoorbeeld Jetro Willems en Santiago Arias een nieuwe club hebben gevonden. Als zij pas in een laat stadium een concrete aanbieding krijgen van een geïnteresseerde club of de zomer willen gebruiken om de kat uit de boom te kijken, dan valt er vooralsnog weinig te renoveren voor Brands.

Bovendien is het twijfelachtig of het geldschip wel zo rijkelijk gevuld zal binnenvaren door uitgaande transfers. De waarde op het veld bij PSV is gedurende het tegenvallende afgelopen seizoen flink teruggevallen.