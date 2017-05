De Letse wielrenner liep maandag bij een nare val in de tweede etappe van de Ronde van Californië een hersenschudding op en moet nu een speciaal intern protocol volgen.

"Ons programma is bedoeld om de renner tot rust te laten komen en hem de tijd te geven om volledig te herstellen", aldus ploegbaas Jonathan Vaughters, die zijn renner minstens zes dagen aan de kant houdt.

"Een hersenschudding vergt per persoon en per dag een andere benadering. We zullen Toms situatie dagelijks evalueren. Hij dient een cognitieve test te volbrengen voordat hij van ons weer mag trainen of koersen. Zijn gezondheid is op dit moment het allerbelangrijkste voor ons."

Skujins liep bij zijn crash ook nog een gebroken sleutelbeen op. Desondanks stapte hij - met veel moeite - weer op om door te fietsen. Uiteindelijk bleek hij echter niet in staat om de finish te halen.