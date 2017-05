premium

Ten Cate: ’Zin in WK’

16 min geleden Mike Verweij

Of het Dick Advocaat met Oranje het WK in Rusland haalt, moet nog blijken. Maar Henk ten Cate is er op een mondiaal eindtoernooi bij. In december speelt hij met zijn club Al-Jazira op het WK voor clubteams in Abu Dhabi. "En daar heb ik zin in.”