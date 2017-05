Morrison heeft een 'longlist' gemaakt van achttien speelsters die kunnen worden ingezet op de verschillende toernooien. Mogelijk worden er later deze zomer nog andere namen aan de lijst toegevoegd. De Amerikaanse coach maakt in de oefeninterlands tegen Italië op vrijdag 26 mei (Apeldoorn) en zaterdag 27 mei (Hoogeveen) zijn debuut.

Daarna reist het team af naar Azerbeidzjan voor het WK-kwalificatietoernooi. Daarna staan de Montreux Masters, de FIVB World Grand Prix en het Europees kampioenschap op het programma.

Mannenploeg

Bij de mannen heeft bondscoach Gido Vermeulen zijn selectie teruggebracht tot veertien spelers. Volgende week dinsdag begint het WK-kwalificatietoernooi in Nederland, dat wordt gespeeld in Koog aan de Zaan en Apeldoorn. In theorie kan Vermeulen zijn keurkorps nog wijzigen tot één dag voor aanvang van het toernooi.

Oranje speelt woensdag en donderdag twee oefeninterlands in en tegen België. Dit zijn de laatste oefenwedstrijden voor de start van het WK-kwalificatietoernooi. De wedstrijd op woensdagavond in Aalst is voor het publiek toegankelijk. De wedstrijd van donderdag wordt achter gesloten deuren gespeeld.

De selectie: Daan van Haarlem, Wessel Keemink, Dirk Sparidans, Thijs ter Horst, Jasper Diefenbach, Gijs Jorna, Fabian Plak, Jeroen Rauwerdink, Robin Overbeeke, Kay van Dijk, Nimir Abdelaziz, Thomas Koelewijn, Michaël Parkinson, Robbert Andringa.