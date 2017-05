"In Engeland heeft Queens Park Rangers ooit op kunstgras gespeeld in de Premier League en toen hebben de andere clubs direct gezegd: hier gaan we niet mee door”, weet Jans. "In Nederland is Heracles Almelo de trendsetter geweest, maar is er nooit een duidelijke reactie op gekomen. Inmiddels voetbalt de helft van de clubs in het betaald voetbal op kunstgras. Dat draai je niet zomaar terug.”

Betalen

PEC Zwolle is een van de clubs die het veld in het stadion gebruikt voor alle (jeugd)teams en geen trainingscomplex meer heeft. Jans: "Al dat soort clubs zouden, als het kunstgras wordt afgeschaft, nieuwe trainingscomplexen moeten gaan bouwen. Daar is natuurlijk enorm veel geld mee gemoeid. Dat kunnen die clubs niet betalen. Wie zou dat dan moeten doen?”

Marc Overmars, directeur spelersbeleid bij Ajax, tackelt de argumentatie van Jans: "Tijdens het Technisch Platform, het overleg met alle technisch directeuren, zeggen sommigen dat hun hele club inmiddels op het kunstgras is ingericht, omdat de jeugd erop traint. Dan vraag ik hoe oud hun club is. 107 jaar? Hoe heb je het die 102 jaar daarvoor gedaan dan?”

Oplossing

Jans: "Er wordt de hele tijd van alles geroepen, maar de eerste die met een goed voorstel komt, waardoor een oplossing in zicht komt, verdient wat mij betreft de Nobelprijs."