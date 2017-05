Verhoeven, die in december in Oberhausen Badr Hari versloeg, is echter op zijn hoede. "Je moet oppassen dat je hem niet gaat onderschatten, omdat hij kleiner is. Mensen denken dat hij er niets van kan, omdat hij dikker is, maar deze man kan echt goed kickboksen. Ik moet zeker opletten. Hij is een wolf in schaapskleren."

De 28-jarige Verhoeven, die binnenkort zijn derde kindje verwacht, is blij dat hij zijn kunsten in zijn eigen provincie mag vertonen. "Glory heeft een evenement in mijn achtertuin georganiseerd. Dat is top. Alle Brabantse fans en mensen die me dierbaar zijn kunnen nu komen kijken."

De aandacht voor het gevecht met Lazaar valt bij de enorme hype rond zijn clash met Hari iewat in het niet, maar dat deert Verhoeven niet. "Het is voor mij totaal Niet moeilijk om de focus weer op te pakken. Het maakt mij niet uit tegen wie ik vecht. Ik ben blij als er weer een tegenstander is. Wie het dan ook is. Ik laat graag zien dat ik de allerbeste ben."