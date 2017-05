De Spaanse Formule 1-coureur reed dinsdag (plaatselijke tijd) 117 ronden op de 'Brickyard', het circuit van Indianapolis. Hij zette de 24e tijd neer met een rondje van gemiddeld 350 kilometer per uur.

"Een positieve en productieve dag'', aldus Alonso, die de Grand Prix van Monaco overslaat om mee te kunnen doen aan de beroemde autosportklassieker. "Ik heb veel rondjes kunnen rijden en veel geleerd. Tegen het einde van de dag heb ik zelfs nog kunnen racen met andere coureurs op de baan'', aldus de tweevoudig wereldkampioen.

Foto: AP

Snelste coureur in de training was Will Power, die 360 kilometer per uur haalde.

Alonso rijdt op 28 mei de Indy 500 voor het team van Michael Andretti. De Engelsman Jenson Button, die vorig seizoen afscheid nam van de Formule 1, vervangt hem bij McLaren in de Grand Prix van Monaco.