„Toen ik zag dat zijn haren glommen, wist ik dat het goed zat. Hij was ook heel relaxed deze ochtend”, liet ploegleider Aike Visbeek weten.

’Grandioso, impressionante, fortissimo, het is slechts een aantal van de vele Italiaanse superlatieven die tijdens zijn demonstratie in Montefalco geroepen werd. „Het verschil is groter dan ik had gedacht, maar deze prestatie is minder verrassend dan wat ik op Blockhaus deed”, zo doelde de Sunweb-renner op de slechts 24 seconden die hij daar verloor op klimgeit Quintana. „Daar is gebleken dat ik een betere klimmer ben geworden, en dit is een bevestiging dat mijn tijdrit nog steeds op hetzelfde niveau is.”