"Het gemeentebestuur is trots op deze sportieve inwoner die een grote bijdrage heeft geleverd aan deze sportprestatie", staat in een persbericht. Trainer Van Bronckhorst werd zondag met Feyenoord landskampioen.

De 42-jarige Rotterdammer stond afgelopen maandag op het bordes van het stadhuis van de Maasstad. Een week later zal Van Bronckhorst op het bordes van Krimpen aan den IJssel zijn opwachting maken. Hij wordt gehuldigd om 16.30 uur.

Het stadsmuseum van Rotterdam eert de jonge trainer ook met een speciaal standbeeld. Woensdagmiddag wordt het beeld onthuld.

Van Bronckhorst werd in het seizoen 2015/2016 aangesteld als opvolger van Ronald Koeman als hoofdtrainer bij Feyenoord. In het eerste jaar veroverde hij direct de KNVB Beker en een jaar later werd Feyenoord voor het eerst sinds 1999 weer kampioen van Nederland.