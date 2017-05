Overzicht: de prachtige loopbaan van Dirk Kuyt

FC Utrecht (1998-2003)

Feyenoord (2003-2006) In Rotterdam zou de aanvaller zich dusdanig goed ontwikkelen dat hij ook in beeld kwam bij het Nederlands elftal. In zijn tweede seizoen bij Feyenoord, dat destijds onder leiding stond van Ruud Gullit, kroonde Kuyt zich met 29 doelpunten tot topscorer van de Eredivisie. Tevens werd hij in alle drie seizoenen bij Feyenoord clubtopscorer. Prijzen zou de Katwijker (op dat moment) niet pakken met de Stadionclub, die hij in 2006 verliet voor Liverpool.

Liverpool (2006-2012) Ook aan de andere kant van de Noordzee stal de immer hardwerkende Kuyt de harten van de supporters. De aanvaller, die door Liverpool voor 18 miljoen euro werd overgenomen van Feyenoord, zou in totaal 208 wedstrijden voor de Reds spelen. Daarin scoorde Kuyt 51 keer. In de zes seizoenen dat hij voor Liverpool uitkwam, won hij met de club slechts één League Cup. In de finale tegen Cardiff City (2-2), waarin Kuyt scoorde, werd er na strafschoppen gewonnen. Daar had in 2007 de Champions League bij kunnen komen, maar ondanks een doelpunt van Kuyt werd er in de finale verloren van AC Milan.

Fenerbahçe (2012-2015) Aan het einde van zijn Liverpool-periode moest Kuyt het steeds vaker doen met een reserverol, waarna hij besloot de overstap te maken naar Turkije. Fenerbahçe werd zijn nieuwe werkgever. Na Pierre van Hooijdonk en Guus Hiddink werd hij op dat moment de derde Nederlander ooit die voor de club uitkwam. In 2013 won hij met de club de Turkse beker.

Feyenoord (2015-2017) Zijn grootste prestatie zou hij echter pas aan het einde van zijn loopbaan neerzetten. In 2015 kwam Kuyt met een droom terug bij Feyenoord: voor het eerst sinds 1999 moest de landstitel terugkomen naar Rotterdam. In zijn eerste jaar moest Kuyt, na een 2-1 zege op zijn oude club FC Utrecht in de finale, nog genoegen nemen met de KNVB Beker. Maar in zijn laatste seizoen als profvoetballer kwam zijn droom dan toch uit. Na een uitermate stabiele jaargang, waarin Feyenoord van begin tot eind bovenaan stond, bezorgde Kuyt zijn club met een hattrick in de kampioenswedstrijd de langverwachte landstitel. Zijn laatste kunstje.

Nederlands elftal (2004-2014, 104 interlands & 24 goals) In het jaar 2004 kwam Feyenoord voor het eerst bij het Nederlands elftal, waar hij onder toenmalig bondscoach Marco van Basten debuteerde. In totaal maakte de Katwijker vijf eindtoernooien mee: de WK's 2006, 2010, 2014 en de EK's 2008 en 2012. Zijn grootste prestatie leverde hij in 2010, toen hij met Oranje de finale haalde en verloor van Spanje, en in 2014. In dat laatste jaar speelde Kuyt verrassend genoeg als rechtsback en deed hij dat naar behoren. Oranje zou, onder Louis van Gaal, uiteindelijk stranden in de halve finale.

